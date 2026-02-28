وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن مطارات دبي أكدت إلغاء أو تأخير عدد من الرحلات في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، نتيجة الإغلاق الجزئي والمؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات، كإجراء احترازي استثنائي في ظل التطورات الأمنية الإقليمية المتسارعة.

وجاء في بيان لمكتب دبي الإعلامي: "تؤكد مطارات دبي إلغاء أو تأخير بعض الرحلات في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، وذلك نتيجة الإغلاق الجزئي والمؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كإجراء احترازي استثنائي في ظل التطورات الأمنية الإقليمية المتسارعة".

ودعت المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران، مشددة على ضرورة "التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم وعدم التوجه إلى مطاري DXB أو DWC في الوقت الحالي".

وأكدت مطارات دبي أنها تتابع التطورات بشكل مستمر، مضيفة: "نواصل متابعة المستجدات عن كثب، وتبقى أولويتنا الحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية ورفاهية المسافرين".