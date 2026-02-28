وأظهرت الصورة ما يبدو أنها آثار دمار لحق بمباني داخل مجمع يعتقد أنه تابع للمرشد الأعلى الإيراني.

وصرح مسؤول إسرائيلي، أن الهجمات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأميركية استهدفت مواقع يتواجد بها المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد مسعود بزشكيان، مؤكدا أن نتائج هذه الضربات "لم تتضح بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين سياسيين بارزين جراء القصف.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض منشأة تابعة للرئاسة الإيرانية للقصف خلال الموجة الأولى من الهجمات.