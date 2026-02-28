وأضاف المسؤول للصحفيين: "مع ذلك، يمكن اعتبار الأفراد المتورطين في توجيه الهجمات أو التحريض على العنف أو تنفيذ خطط تدمير إسرائيل أهدافا مشروعة إذا كانوا جزءا من آلة الحرب العملياتية".

وتابع المسؤول: "قد يؤدي تورط القيادات في العدوان العسكري إلى وضع الأفراد ضمن نطاق الاستهداف، لكن يبقى التركيز على الأهداف العسكرية".

ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الضربات استهدفت شخصيات إيرانية بارزة، من بينهم المرشد الأعلى والرئيس وقائد القوات المسلحة.

وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تغيير النظام، وحث الإيرانيين في رسالة مصورة على "تولي زمام الحكم" عند انتهاء العمليات الأميركية.