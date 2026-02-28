وأوضحت الهيئة في بيان لها: "نطمئن الجميع بأن الأوضاع حاليا تحت السيطرة، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامتكم".

كما أفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي بأن الأوضاع الداخلية مستقرة في مختلف القطاعات الحيوية التي تعمل بكامل جاهزيتها.

وذكر المكتب في بيان له أنه "في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تؤكد الجهات المختصة في أبوظبي أن الأوضاع الداخلية مستقرة، وأن منظومة العمل في مختلف القطاعات الحيوية تعمل بكامل جاهزيتها، مع ضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، ووضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار كأولوية مطلقة".

وتابع :"وتستند دولة الإمارات إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، تقوم على التخطيط الاستباقي، والتنسيق المؤسسي المتكامل، وسرعة اتخاذ القرار استنادا إلى تقييمات دقيقة ومحدثة. وتدار المستجدات من خلال آليات متابعة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين".

ولفت إلى أنه "سيتم إطلاع الجمهور على أي مستجدات تستدعي الإعلان عنها في حينها عبر القنوات الرسمية المعتمدة. كما تهيب الجهات المعنية بالجمهور تحري الدقة، والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية، دعما للاستقرار وتعزيزا للثقة المجتمعية".

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه "في ضوء التطورات الإقليمية الجارية، تواصل دبي أداء أعمالها بشكل طبيعي، مع تأكيد أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تظل في صدارة أولوياتنا".

على صعيد متصل، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يوم السبت، أن الإمارات بذلت جهودا كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، مشددا في الوقت ذاته على أن المنظومات الداخليةباستعداد عال لحماية الوطن والمجتمع.

وقال قرقاش، في تغريدة على منصة "إكس": "بذلت دولة الإمارات جهودً كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، ونبّهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها.واليوم، وإذ ندين هذه الهجمات السافرة، ومع تصاعد تداعياتها على دول الخليج العربي، تعمل منظوماتنا الداخلية باستعداد عال وكفاءة راسخة لحماية الوطن والمجتمع".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق، السبت، تعرض الدولة لـ"هجوم سافر" بصواريخ بالستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية، وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ.

وتؤكد الجهات المختصة أن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وأن جميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

ودانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة "رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية"، وأن "مثل هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار".

وشددت الوزارة على أن "هذا الاستهداف يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، وأن "الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأكدت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات"، وأنها "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها"، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات، السبت، إغلاقا مؤقتا وجزئيا لمجالها الجوي، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع وتصاعد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تُعد أولوية قصوى.

كما أوضحت أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها.

وجددت الهيئة دعوتها للمسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات، مؤكدة أنه سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية.

وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة، ومثمّنة تعاون الجميع وتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.