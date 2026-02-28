وقال قرقاش، في تغريدة على منصة "إكس": "بذلت دولة الإمارات جهودً كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، ونبّهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها.واليوم، وإذ ندين هذه الهجمات السافرة، ومع تصاعد تداعياتها على دول الخليج العربي، تعمل منظوماتنا الداخلية باستعداد عال وكفاءة راسخة لحماية الوطن والمجتمع".

وتابع: "أولوياتنا هي الإمارات: استقرارها وأمنها وسلامة أراضيها، وكل من يقيم على أرضها".

وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تعرض الدولة لـ"هجوم سافر" بصواريخ بالستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ.

كما تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية.

وأكدت الجهات المختصة أن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وأن جميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

ودانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة "رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية"، وأن "مثل هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار".