ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله: "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والمصالح الوطنية لشعبنا الحبيب".

وأضاف المتحدث: "نعترف بأن أميركا هي العامل الرئيسي في العدوان الحالي، وأن الكيان الصهيوني شريك في هذا العدوان، وفي الوقت نفسه نعتبرهما كيانا واحدا".

وتابع المتحدث: "سنواجه أميركا والكيان الصهيوني بقوة أكبر مما واجهناه في حرب الأيام الاثني عشر. يجب أن يعلم الجميع أنه لا داعي للقلق".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة، وخاصة القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، شنت عمليات انتقامية ضد القواعد الأميركية في المنطقة والكيان الصهيوني فور وقوع العدوان السافر".

وأوضح: "نعتبر جميع القواعد والموارد والمصالح الأميركية في المنطقة والفضاء والبر أهدافا مشروعة للقوات المسلحة".