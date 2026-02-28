وفي وقت سابق، صرح مسؤول إسرائيلي، أن الهجمات استهدفت مواقع يتواجد بها المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد مسعود بزشكيان، مؤكدا أن نتائج هذه الضربات "لم تتضح بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين سياسيين بارزين جراء القصف