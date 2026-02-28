ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين سياسيين بارزين جراء القصف.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن التقييمات الأولية داخل إسرائيل تشير إلى تحقيق "نجاح كبير جدا" في الضربات الجوية التي استهدفت إيران، مع التركيز على تصفية قيادات سياسية وعسكرية رفيعة.

وذكر التقرير، أن الأهداف شملت قادة عسكريين كبارا والرئيس الإيراني.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض منشأة تابعة للرئاسة الإيرانية للقصف خلال الموجة الأولى من الهجمات.

وأعربت مصادر إسرائيلية عن "رضا تام" تجاه نتائج العمليات العسكرية المنفذة حتى الآن.

وأورد التقرير أنه "ليس من الواضح" ما إذا كان خامنئي قد أفلت الضربة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا منذ وقت قصير "عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران"، وفق تعبيره.