وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم، السبت، إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.

وأصدرت مديرية الأمن العام في الأردن بيانا، أوضحت فيه جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين للتعامل مع الوضع الراهن.

وتعرضت مواقع متفرقة في المنطقة لهجمات إيرانية، تزامنا مع تعرضها لهجوم عسكري إسرائيلي أميركي كبير.