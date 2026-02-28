كما تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية.

وتؤكد الجهات المختصة أن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وأن جميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

ودانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة "رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية"، وأن "مثل هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار".

وشددت الوزارة على أن "هذا الاستهداف يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، وأن "الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأكدت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات"، وأنها "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها"، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".