ويأتي الأمر في إطار الهجوم الكبير الذي أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة شنه على إيران، في وقت سابق من السبت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا منذ وقت قصير "عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران"، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو في بيان: "أشكر صديقنا العظيم الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب على قيادته التاريخية".

وبرر الهجوم قائلا: "على مدى 47 عاما، كان النظام الإيراني يدعو إلى (الموت لإسرائيل، الموت لأميركا). لقد سفك دماءنا وقتل العديد من الأميركيين وذبح شعبه".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل: "يجب ألا يكون هذا النظام الإرهابي القاتل مسلحا بأسلحة نووية تسمح له بتهديد البشرية جمعاء"، حسب تعبيره.

وقال: "عملنا المشترك سيخلق الظروف التي تتيح للشعب الإيراني الشجاع أن يتولى مصيره بأيديه".