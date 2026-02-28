وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع "تعمل لاعتراض التهديد"، بينما "أرسلت الجبهة الداخلية تنبيها مسبقا مباشرةا إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية".

وطلب الجيش من السكان "التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات"، وأوضح: "يجب التوجه إلى الملاجئ عند استلام الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لن يسمح بمغادرة الملجأ إلا بعد تلقي تعليمات صريحة، ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من السبت، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" ‌إن طهران تستعد ‌للرد، ‌بعد أن شنت ‌إسرائيل ‌هجوما ⁠على ⁠إيران، ⁠السبت، مضيفا أن الرد ⁠سيكون ساحقا.

كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول، قوله إن "إيران تتجهز حاليا للانتقام والرد الشديد على إسرائيل".

والسبت بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.