وقال ترامب إن هدف الضربات الجوية المستمرة في إيران هو "إسقاط النظام"، ودعا الشعب الإيراني إلى "اغتنام الفرصة وتولي زمام الحكم".

وقال في بيان مصور مدته 8 دقائق: "إلى أعضاء الحرس الثوري والقوات المسلحة وجميع أفراد الشرطة، أقول لكم الليلة: عليكم إلقاء أسلحتكم والتمتع بحصانة كاملة، وإلا فستواجهون الموت المحتوم".

وأضاف: "ألقوا أسلحتكم. ستُعاملون بإنصاف مع حصانة تامة، وإلا فستواجهون الموت المحتوم".

وتابع: "إلى الشعب الإيراني العظيم، أقول لكم الليلة: لقد حانت ساعة حريتكم. ابقوا في منازلكم. لا تخرجوا. الوضع خطير للغاية في الخارج. القنابل ستسقط في كل مكان".

وقال: "عندما ننتهي تولوا زمام الحكم. ستكون لكم. ربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة".

واستطرد ترامب: "لسنوات عديدة، طلبتم مساعدة أمريكا، لكنكم لم تحصلوا عليها قط. فلنر كيف ستستجيبون. أميركا تدعمكم بقوة ساحقة ومدمرة".

وأوضح: "حان الوقت الآن لتتحكموا بمصيركم وتطلقوا العنان لمستقبل مزدهر ومجيد بات في متناول أيديكم. هذه هي لحظة العمل. لا تدعوها تفوتكم".

كما تعهد ترامب بـ"تدمير صواريخ إيران، والقضاء على برنامجها الصاروخي، وإبادة أسطولها البحري، والتأكد من عدم امتلاكها سلاحا نوويا".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، السبت، بعد أسابيع من تهديد واشنطن بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.

وهي المرة الثانية في غضون أشهر التي توجه بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات الى إيران، بعد حرب الـ12 يوما في يونيو 2025.