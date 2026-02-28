وقال ترامب إن جيش الولايات المتحدة "ينفذ عملية ضخمة ومستمرة".

وأضاف: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".

وتعهد ترامب بـ"تدمير صواريخ إيران، والقضاء على برنامجها الصاروخي، وإبادة أسطولها البحري، والتأكد من عدم امتلاكها سلاحا نوويا".

وقال الرئيس الأميركي إن "إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي"، مشددا على أنها "لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي".

كما أضاف أن إيران تطور صواريخ بعيدة المدى "من شأنها تهديد أميركا ودولا أخرى".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.

وهي المرة الثانية في غضون أشهر التي توجه بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات الى إيران، بعد حرب الـ12 يوما في يونيو 2025.