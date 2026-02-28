كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول، قوله إن "إيران تتجهز حاليا للانتقام والرد الشديد على إسرائيل".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت صباح السبت، أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في القدس وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "إسرائيل شنت ضربة استباقية على إيران بهدف القضاء على التهديدات التي تواجهها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية العسكرية أو نطاقها.

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب"، معلنا فرض "حال إنذار خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

وسمع مراسلو "فرانس برس"، دوي انفجارات صباح السبت في طهران، بعد وقت قصير من تصاعد عمودين من الدخان الكثيف في وسط العاصمة الإيرانية وشرقها.

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الضربات طالت مدنا عدة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة النقل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية، وطلبت من المسافرين عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر.