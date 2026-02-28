أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي بعد بدء الضربات على إيران، صباح السبت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد "لإبلاغ السكان باحتمالية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل" ردا على الهجوم الذي استهدف طهران.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي حظرا على الأنشطة التعليمية والتجمعات وحضور أماكن العمل.
وقال الجيش إن "القطاعات الحيوية" مستثناة من هذا الحظر.
وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت إسرائيل ما وصفه وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه "هجوم استباقي" على إيران.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات في مناطق متفرقة من طهران.