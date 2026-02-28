وأضاف كاتس في بيان أنه أعلن حالة الطوارئ الفورية في أنحاء البلاد، وقال: "شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".

ودوت صافرات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل، وجاء في رسالة للجيش أنه "نظرا للوضع الأمني، على المدنيين التأكد من معرفة أفضل الملاجئ الآمنة القريبة منهم وتجنب السفر غير الضروري".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "التنبيه الاستباقي يهدف إلى تهيئة الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه أراضينا".

وأكد الجيش أنه لا داعي لدخول الملاجئ في الوقت الراهن.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المدارس في أنحاء البلاد، وإبلاغ السكان بالعمل من المنزل وحظر التجمعات العامة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي بعد بدء الضربات على إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 4 انفجارات سمعت وسط طهران، وأشارت إلى تصاعد دخان كثيف من محيط شارع باستور في العاصمة.

وأكدت مصادر إيرانية أن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي.

وجاء الهجوم بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية على البرنامج النووي لطهران.