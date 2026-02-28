وجاء القرار عبر لجنة العقوبات المعنية بالملف، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة.

وكان المجلس قد أدرج في عام 2014 "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، على قائمة العقوبات المرتبطة بالحركات الجهادية. وتحولت الجبهة لاحقا إلى "هيئة تحرير الشام"، بعدما أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016 وسعت إلى إعادة تقديم نفسها سياسيا.

وفي يناير 2024، وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الجديدة حل جميع الفصائل المسلحة، مع دمج بعضها، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، ضمن مؤسسات رسمية مثل جهاز الشرطة الجديد.

وكان مجلس الأمن قد شطب اسم أحمد الشرع نفسه من قائمة العقوبات في نوفمبر الماضي، بموجب قرار أعدته الولايات المتحدة.