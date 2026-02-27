وذكرت وزارة الخارجية أن الاتصال تناول جولة المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي عقدت في جنيف حول الملف النووي الإيراني.

وأكد عبد العاطي دعم مصر للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية القضايا العالقة ومعالجة الشواغل المرتبطة بالملف النووي عبر التفاوض، مشددا على أهمية مواصلة المسار التفاوضي وتجنب التصعيد، والعمل على التوصل إلى حلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، على خلفية الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عقد في واشنطن في 19 فبراير.

وأكد وزير الخارجية ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة استقرار دولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، بما يمهد لجهود التعافي وإعادة الإعمار، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع.

من جانبه، أشاد ويتكوف بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمنًا جهود القاهرة في احتواء الأزمات والدفع نحو حلول سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.