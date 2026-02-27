وقال الدفاع المدني، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما سجل مقتل اثنين على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وقتلت القوات الإسرائيلية في غزة الخميس 3 فلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفق الوكالة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي مجموعة مواطنين قرب منتزه المحطة في حي التفاح شمال شرق غزة، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة آخرين.

كما قتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، قتلت القوات الإسرائيلية 618 فلسطينيا في غزة، وأصابت 1663 آخرين.

وفي المقابل، تقول إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا أربعة جنود منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وتحول قطاع ‌غزة إلى حطام في الحرب التي اندلعت بعد هجوم ⁠حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ⁠2023، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من ⁠72 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا بنيران إسرائيلية منذ ذلك الحين.

وانتقل اتفاق غزة ‌في يناير إلى المرحلة الثانية التي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتخلي حماس عن حكم القطاع.

وبموجب شروط ومراحل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.