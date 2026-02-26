ونقلت وكالة "تسنيم" عن شكارجي قوله إن "تصريحات ترامب لا أساس لها من الصحة، ومتباهية، ومضللة".

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية، معتمدة على قدراتها الدفاعية والهجومية، وبدعم من شعبها، تراقب عن كثب جميع تحركات الجيش الأميركي والإسرائيلي في المنطقة بكامل جاهزيتها".

وشدد على أنه "في حال نشوب أي نزاع، سيتم تدمير الجنود الأميركيين ومعداتهم".

وتابع قائلا: "ستكون جميع الموارد والمصالح الأميركية في المنطقة ضمن نطاق نيران القوات الإيرانية".

واختتم شكارجي تصريحاته قائلا إن "أي عمل طائش من جانب العدو سيُشعل فتيل حرب واسعة النطاق في المنطقة".

ماذا قال ترامب في خطابه؟

صرّح ترامب، الثلاثاء، بأنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

وأوضح ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد: "نحن في مفاوضات معهم، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وأشار إلى أن "أفضّل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".

واتهم الرئيس الأميركي إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، حيث قال: "لقد طوروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريبا قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة".