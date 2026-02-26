وشدَّد مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال المشرخ على ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووصول المساعدات للسودان من دون عوائق.

وأضاف: "تابعت دولة الإمارات باهتمام بالغ تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والبعثة الدولية لتقصي الحقائق، التي تُفصّل الفظائع المروعة والمستمرة التي تُلحق الضرر بالشعب السوداني".

وتابع: "نؤكد إدانتنا القاطعة لجميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع في الفاشر، سيما المرتكبة من الطرفين المتحاربين في أنحاء السودان".

وأكمل المشرخ: "في ظل هذه الفظائع المروعة، تُعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الجنسي والمتفشية والمرتكبة من كلا الطرفين المتحاربين، سنواصل المطالبة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، ونحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة. لحماية النساء والفتيات في السودان".

وتابع: "تؤكد دولة الإمارات على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومنذ بداية الحرب الأهلية، دولة الإمارات عدت ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "تُعدّ جهود الرباعية، بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب خطة السلام للسودان، أساسية لتمهيد الطريق لعملية انتقالية مستقلة عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية مستقلة".

كما نددت دولة الإمارات بمحاولات القوات المسلحة السودانية توجيه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات في جنيف خليفة المزروعي بأن محاولات الجيش تكشف سعيه لتشتيت الأنظار عن مسؤوليته الأساسية في حماية المدنيين وصرف الانتباه عن المساءلة بشأن الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وثقتها التقارير الرسمية الدولية.