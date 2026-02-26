وقال زيني، خلال مؤتمر عقد هذا الأسبوع بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "من الواضح والمعلوم أنه لم تكن هناك أي خيانة أو تعاون مع العدو من جانب الشاباك أو أي من أفراد المؤسسة الأمنية"، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس.

وأوضح زيني أنه يقبل بنتائج التحقيق الداخلي الذي يجريه "الشاباك" بشأن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر في عهد سلفه روني بار.

ونقل المصدر عن زيني قوله: "كما أشار رئيس فريق التحقيق، لا تزال هناك قضايا إضافية بحاجة إلى الفحص، لكن لا جدال في استنتاجات فريق التحقيق، وهي تتضمن مادة واسعة يمكن العمل بها من أجل التصحيح".

وأضاف: "للأسف، ارتكبنا فشلا مهنيا خطيرا، وعلينا أن نعمل يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، من أجل تصحيح الوضع وتطبيق جميع الدروس المستفادة واستكمال ما تبقى من التحقيق".

وكانت نظرية الخيانة انتشرت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت يتجنب فيه التعليق عن القضية، بينما يتهمه منتقدوه بأنه يسعى لإلقاء مسؤولية إخفاقات هجوم 7 من أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس" على كاهل المؤسسة الأمنية.