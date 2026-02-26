وقال هاكابي إن ما فعله كارلسون "غير أمين على الإطلاق"، مضيفا: "حرف جوابي بعناية وبطريقة استراتيجية ليصنع رواية زائفة تماما".

وأوضح هاكابي أنه أرسل النص الكامل للمقابلة إلى عدد من القادة العرب في المنطقة بعد موجة الانتقادات الواسعة التي نشبت عقب نشر تصريحاته.

وفي السياق، قال هاكابي إنه لا يتوقع أن يعاقب الرئيس دونالد ترامب نظره الإسرائيلي لإسحاق هرتسوغ إذا رفض العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضايا التي يحكم فيها.

وأوضح هاكابي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس الإسرائيلي "رجل طيب وجيد، وله الحق في أن يأخذ وقته لاتخاذ القرار" بعدما طالبه ترامب مرارا بالعفو عن نتنياهو.

ومن جهة أخرى، وعند سؤاله عن احتمال توجيه ضربات أميركية لإيران، قال هاكابي إن على طهران أن "تنظر إلى المؤشرات".

وأضاف: "إما أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويتصرفوا كأناس متحضرين، أو أن يتخذ الرئيس قرارا مختلفا".

وتابع: "هم يعرفون ما تستطيع الولايات المتحدة فعله عبر ضربات محدودة"، في إشارة إلى "عملية مطرقة منتصف الليل" في يونيو الماضي، حين شنت الولايات المتحدة هجوما مباغتا وقصفت منشآت نووية إيرانية في نهاية حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: "تخيلوا ما الذي هم قادرون عليه مع مستوى الأصول العسكرية التي جمعوها والتي هي حاليًا في وضعية استعداد وتمركز وجاهزة للتحرك".