وفيما بينت أن الحكومة وجهت بإجراء اتصالات مع الجانب الأوكراني لاستعادة أسرى عراقيين مجندين، أكدت قرب زيارة وفد حكومي إلى موسكو لمعرفة الأعداد الحقيقية للعراقيين المجندين.

وقال المستشار الاستراتيجي في مستشارية الأمن القومي عضو اللجنة العليا المكلفة بمكافحة تجنيد العراقيين في الجيش الروسي، سعيد الجياشي لوكالة الأنباء العراقية: إن "الحكومة العراقية أخذت موضوع تجنيد العراقيين في الجيش الروسي باهتمام عالٍ، وشكلت لجنة عالية المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية الجهات الامنية والاستخبارية".

وبين أن "اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات بدأت مع مجلس القضاء الأعلى وتحديداً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، واستعرضت قانون العقوبات الذي يمكن من خلاله مكافحة هذه الظاهرة وحالات التجنيد التي استهدفت الشباب العراقيين من الطبقات الفقيرة وزجهم في حرب ليس للعراق فيها مصلحة".



وأكد الجياشي أن "اللجنة تعمل بقوة وبشكل متواصل، وتم القبض على 17 شخصاً من الذين يمارسون التجنيد أو ورطوا العراقيين، حيث حكم على اثنين منهم بالمؤبد في محكمة النجف الأشرف، وجارٍ محاكمة الآخرين "، لافتا إلى أن "اللجنة تتابع كل المعلومات ذات العلاقة بتورط العراقيين أو دفعهم باتجاه هذه الورطة".

وتابع "أن السفارة العراقية في موسكو، اتخذت مجموعة من الإجراءات بفتح خط ساخن لجميع العراقيين المتواجدين في روسيا وتعرضوا إلى هذه الظاهرة ومساعدتهم ومنحهم جواز مرور وإعادتهم للعراق، حيث تمت إعادة عدد من العراقيين من الجانب الروسي"، موضحاً ان "جهاز المخابرات الوطني داخل على الخط إضافة الى جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية".