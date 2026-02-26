وبحسب المعطيات، جرى الترتيب لعملية تبادل تشمل محتجزين لدى الطرفين (61 يعودون إلى السويداء، مقابل 30 إلى دمشق)، في إطار تفاهمات تهدف إلى خفض التوتر واحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، على أن تتم العملية بإشراف مباشر من الصليب الأحمر لضمان سلامة الإجراءات والالتزام بالمعايير الإنسانية.

وكان المرصد السوري قد أفاد بوصول سيارات تابعة لـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى سجن عدرا، الخميس، في خطوة تهدف إلى نقل المحتجزين من أبناء السويداء في مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة دمشق.

وكانت أعلنت مديرية إعلام السويداء في بيان، أن، الخميس، سيشهد تبادلاً للموقوفين إثر أحداث يوليو 2025، حيث سيتم إطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى الحرس الوطني، على أن تتم عملية التسليم والاستلام بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت المديرية أن جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية قد كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم، مضيفة "نلفت عناية الأخوة المواطنين إلى أنه قد تم الإعلان مسبقاً وبشفافية عن قوائم الأسماء الكاملة لجميع المحتجزين".

وتابعت: "نشدد على أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة".