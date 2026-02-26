وأوضح المكتب أن عائلات سودانية بريئة تعيش حالة من الرعب نتيجة الضربات بطائرات مسيّرة، مشيرا إلى تقارير عن هجوم نفذته قوات الجيش السوداني استهدف سوق النعام في منطقة "النعام"، مما أسفر عن سقوط مدنيين أثناء ممارستهم حياتهم اليومية.

كما أشار إلى ضربة منسوبة إلى قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى "كويك"، وأدت إلى مقتل عاملين في القطاع الصحي.

وأضاف البيان أن الطرفين استهدفا منشآت تابعة لـبرنامج الأغذية العالمي، ما أدى إلى مقتل موظفين وتدمير إمدادات إنسانية، معتبرا أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

وشدد مكتب الشؤون الإفريقية على ضرورة وقف هذه الهجمات فورا، مؤكدا أن الوقت قد حان منذ زمن طويل لكي يقبل الطرفان المتحاربان بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات وحماية المدنيين.