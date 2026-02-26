ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما، إن هناك سيناريو مرجح لعملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأضاف المصدران أن "مسؤولين في إدارة ترامب يرون أن هجوما إسرائيليا قد يحشد دعما أميركيا لعمل عسكري ضد إيران".

ووفق الموقع فإن هناك "تفكير داخل الإدارة الأميركية بأن الكلفة السياسية ستكون أقل إذا تحركت إسرائيل أولا".

وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، من أنه يجب على إيران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، بعد يوم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن طهران تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.

وصرّح روبيو للصحافيين عشية جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن في جنيف قائلا: "أود أن أقول إن إصرار إيران على عدم بحث الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة جدا".

لكن روبيو تحاشى وصف ما إذا كانت محادثات جنيف تشكل لحظة مفصلية للولايات المتحدة لاتخاذ قرارها بشأن شن هجوم على إيران أم لا.

وأكد روبيو خلال زيارته دولة سانت كيتس آند نيفيس الكاريبية الصغيرة أن "الرئيس يريد حلولا دبلوماسية. إنه يفضلها، بل يفضلها بشدة".

وأعرب عن أمله بأن تكون محادثات جنيف "مثمرة"، مضيفا "ولكن في النهاية، كما تعلمون، سيتعين علينا مناقشة قضايا أخرى أكثر من مجرد برنامج نووي".

وفيما يتعلق باحتمال توجيه ضربة لإيران، قال روبيو "لم يتخذ الرئيس أي قرار بهذا الشأن، لذا لا أعرف ما إذا كان يوم الخميس توقيت رئيسي بشأن ذلك. أعتقد أنه يجب إحراز تقدم".