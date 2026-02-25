وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم مساعيهما لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.

وأضاف أن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين يشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مجالات تعاون جديدة، لاسيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ قيم السلام والتعايش.