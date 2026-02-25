وقالت الداخلية السورية: "بناءً على عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة، نفّذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود عيد العلي، أحد عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع".

وتابعت: "جاءت هذه العملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة مؤكدة تثبت تورّط المذكور في تنفيذ العمل الإرهابي، حيث أقرّ خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى التنظيم وضلوعه في ارتكاب الجريمة".

وتؤكد قيادة الأمن الداخلي "استمرار جهودها في ملاحقة وتفكيك أي خلايا تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورّطين إلى القضاء".

وتأتي هذه التطورات في وقت انضمت فيه الحكومة السورية العام الماضي إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش.

والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مسلحي داعش قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا، الاثنين، في هجوم وصف بأنه الأعنف الذي يشنه التنظيم المتطرف على القوات الحكومية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأوضحت أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش إلى الغرب من مدينة الرقة، في تصعيد لوتيرة عمليات التنظيم ضد حكومة الشرع، وذلك بعد يومين من إعلان داعش بدء "مرحلة جديدة من العمليات" ضدها.