وأشار البحارة إلى أنه تم إجبار البحارة على ركوب قارب كان يستخدمه الجناة وتوجهوا بهم نحو المياه الإيرانية، واستولوا على أحد محركات الزورق ومقتنيات أخرى كانت به.

وأكد البحارة أن الجناة الذين ارتكبوا الواقعة، إيرانيون، وقاموا بإطلاق سراحهم بعد حوالي ثلاث ساعات للإبحار في اتجاه البحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.

ووفق الداخلية البحرينية، تشير بيانات قيادة خفر السواحل إلى أن هذه العملية، سبق وأن تكررت أكثر من مرة من قبل أشخاص إيرانيين.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة "مخالفة لقانون الإبحار الدولي، وتعطي البحرين، الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن".

وذكرت وكالة أنباء البحرين قد قالت في وقت سابق أن قيادة خفر السواحل صرّحت بتعرّض قارب بحريني، على متنه بحار بحريني 20 عاما، وشخصان أسيويان 36 و38 عاما، لعملية سطو من قبل قراصنة بالقرب من الحدود البحرية الشمالية للبلاد.