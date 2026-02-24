أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، أن الإمارات اليوم غير الإمارات في سنوات التأسيس الأولى؛ قادتها الحكمة إلى النضج، وأوصلتها الرؤية إلى النجاح، وحوّلت التحديات إلى أمان، والعمل المخلص إلى مستقبل باهر فوق السحب.
وأضاف: "أما اليوم، فهي مستقلة في قرارها، رائدة باقتصادها، ثرية بعقلها وتجربتها، ومحصّنة بقيادتها".