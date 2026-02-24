وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في منصة " إكس": "الإمارات اليوم غير الإمارات في سنوات التأسيس الأولى؛ قادتها الحكمة إلى النضج، وأوصلتها الرؤية إلى النجاح، وحوّلت التحديات إلى أمان، والعمل المخلص إلى مستقبلٍ باهرٍ فوق السحب".

وأضاف: "أما اليوم، فهي مستقلة في قرارها، رائدة باقتصادها، ثرية بعقلها وتجربتها، ومحصّنة بقيادتها".