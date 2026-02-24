جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، في أبوظبي مع الرئيس البرازيلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب به الشيخ محمد بن زايد وشكره على حرصه على دعم العلاقات الثنائية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد استعرض رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو داسيلفا مسارات تطور التعاون الإماراتي - البرازيلي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والطاقة المتجددة والاستدامة بجانب الأمن الغذائي والتعليم والخدمات اللوجستية، وغيرها من أوجه التعاون التي تحظى باهتمامهما المشترك وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بين دولة الإمارات ومنظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية "الميركسور" بشأن إقامة شراكة اقتصادية شاملة بينهما، والتي وصلت إلى مرحلتها النهائية، معربين عن تطلعهما إلى أن تسهم هذه الشراكة بعد إتمامها في فتح آفاق جديدة وتوفير فرص طموحة للتعاون الاقتصادي البناء بين دولة الإمارات والبرازيل.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود تشهد تطورا نوعيا مستمرا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من فرص التعاون الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين وحرصهما على استثمارها وتحقيق الأهداف المشتركة فيها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دفع الجهود الهادفة إلى ترسيخ أسباب السلام والأمن الدوليين.

وكان الرئيس البرازيلي قد وصل الإمارات في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي رئيس دولة الإمارات، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.