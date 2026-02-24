ويتمتع هافيستو بخبرة سياسية ودبلوماسية تمتد لأكثر من أربعة عقود، شغل خلالها عدة مناصب وزارية في حكومة فنلندا، أبرزها وزير الخارجية بين عامي 2019 و2023.

كما تولى رئاسة المعهد الأوروبي للسلام في الفترة من 2016 إلى 2019، وشغل حقائب وزارية أخرى شملت التعاون الإنمائي والبيئة وملكية الدولة، وهو حاليا عضو في البرلمان الفنلندي.

ويمتلك المبعوث الجديد خبرة واسعة في مجالات الوساطة وإدارة الأزمات، خاصة في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

وسبق أن شغل منصب الممثل الخاص لوزير الخارجية الفنلندي لشؤون الوساطة وإدارة الأزمات في أفريقيا بين عامي 2009 و2017.

كما عمل ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي إلى السودان بين عامي 2005 و2007، وشارك في مفاوضات السلام الخاصة بإقليم دارفور، إضافة إلى توليه منصب مستشار أول للأمم المتحدة لعملية السلام في الإقليم خلال الفترة ذاتها.

وعمل هافيستو أيضا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بين عامي 1999 و2005، في عدد من مناطق النزاع، من بينها كوسوفو وأفغانستان والعراق والأراضي الفلسطينية وليبيريا والسودان.

ويأتي هذا التعيين في ظل استمرار الأزمة السودانية وتعثر مسارات التسوية السياسية، وسط مساعٍ أممية ودولية لإحياء جهود وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.