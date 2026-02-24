وأضاف نتنياهو الذي استخدم تعبيرا توراتيا بمناسبة عيد البوريم، قائلا إن هذا المحور يمتد "من الهند إلى كوش"، موضحا أن الحديث يدور عن "دائرة كاملة تحيط بالشرق الأوسط، وما بينهما وحتى داخل البحر الأبيض المتوسط".

غزة ونزع السلاح

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو إن إسرائيل "استعادت المختطفين حتى آخرهم"، مشيرا إلى راني غويلي وواصفا إياه بـ"بطل إسرائيل"، وشدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي استكمال المهمة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع "القوة الدولية" و"مجلس السلام" على ضرورة نزع سلاح حركة حماس، مضيفا أن غزة يجب أن تجرد من سلاحها، وأن ذلك "سيحدث إما بالطريق السهلة أو بالطريق الصعبة".

وأكد أن إسرائيل ترى أن الضمانة الوحيدة لعدم عودة غزة إلى تشكيل تهديد لها تكمن في أن تكون "المسؤولية الأمنية" بيدها.

الضفة الغربية ومصادرة السلاح

وتطرق نتنياهو إلى ما وصفه بـ"جبهة الإرهاب" في الضفة الغربية، مشيدا بالتنسيق بين الشاباك والجيش الإسرائيلي في مهاجمة ما اعتبرها بؤر إرهاب داخل مخيمات اللاجئين، قائلا إن هذه العمليات أنقذت "الكثير جدا من الأرواح"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى وجود "مئات الآلاف من قطع السلاح غير القانونية"، مؤكدا ضرورة تقليص هذا المخزون ومصادرته ومحذرا من أن "يوما عاصفا قد يأتي".

وربط نتنياهو بين ضبط السلاح غير القانوني ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، مؤكدا أن الهدف هو ترسيخ "دولة قانون".