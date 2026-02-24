استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى الفلسطينيين، والدعم الطبي الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصحي والمستشفيات في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به المنظومة الطبية بغزة.