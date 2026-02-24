وتمنى رجي، عبر منصة إكس، "أن يمتنع حزب الله عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يجنب لبنان دمارا إضافيا".

وقال: "لقد تلقينا تحذيرات تشير إلى أن أي تدخل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك".

وكان مسؤولان لبنانيان بارزان قد قالا، الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة إلى لبنان مفادها أنها ستضربه بقوة وتستهدف بنيته التحتية المدنية، بما في ذلك مطار بيروت، إذا شارك حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون حتى الآن على طلبات التعليق.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن بلاده تخشى ضربات إسرائيلية على بنيتها التحتية في حال التصعيد مع إيران.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية إلى حزب الله المدعوم من إيران خلال عام 2024، مما أدى إلى مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إلى جانب آلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته.

والشهر الماضي، قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم، في خطاب بثه التلفزيون: "نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع".

وأضاف: "سنختار في وقتها كيف نتصرف، تدخلا أو عدم تدخل، أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع الظرف الموجود في وقتها، لكن لسنا حياديين".

وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزارة تسحب الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأميركية في بيروت.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأحد، أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان الجولة الثالثة من المحادثات النووية في جنيف، الخميس، وسط مخاوف متزايدة من خطر اندلاع صراع عسكري بين الطرفين.