وأضاف الملك، بشأن التطورات المرتبطة بإيران، خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد على "مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس".

كما لفت الملك إلى ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.





