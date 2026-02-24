ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا مكتب الرئيس اللبناني جوزاف ‌عون حتى الآن على طلبات للتعليق.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن بلاده تخشى ضربات اسرائيلية على بنيتها التحتية في حال التصعيد مع إيران.

ووجهت إسرائيل ضربات ‌قوية لحزب الله ‌المدعوم من إيران ⁠خلال عام 2024، مما أدى إلى مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إلى جانب آلاف من ⁠مقاتليه، وتدمير ‌جزء كبير من ترسانته.

يشار إلى أن حزب الله تأسس على يد الحرس الثوري الإيراني عام 1982.