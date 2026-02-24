قال مسؤولان لبنانيان بارزان، الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها أنها ستضربه بقوة وتستهدف بنيته التحتية المدنية، بما في ذلك مطار بيروت، إذا شارك حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون حتى الآن على طلبات للتعليق.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن بلاده تخشى ضربات اسرائيلية على بنيتها التحتية في حال التصعيد مع إيران.
ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله المدعوم من إيران خلال عام 2024، مما أدى إلى مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إلى جانب آلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته.
يشار إلى أن حزب الله تأسس على يد الحرس الثوري الإيراني عام 1982.
والشهر الماضي قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم في خطاب بثه التلفزيون: "نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع".
وأضاف: "سنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلا أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع الظرف الموجود في وقتها، لكن لسنا حياديين".
وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إن الوزارة تسحب الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأميركية في بيروت.
وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأحد، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان الجولة الثالثة من المحادثات النووية في جنيف، الخميس، وسط مخاوف متزايدة من خطر اندلاع صراع عسكري بين الطرفين.