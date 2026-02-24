وقالت 6 ⁠مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"رويترز"، إن الصفقة تتعلق بصواريخ "سي إم 302" صينية الصنع، وأنها على وشك ‌الانتهاء.

لكن المصادر كشفت أنه لم ‌يتم الاتفاق بعد على موعد للتسليم.

ويبلغ مدى الصواريخ الأسرع من الصوت حوالي 290 كيلومترا، وهي مصممة لتفادي الدفاعات ⁠المحمولة ‌بحرا من خلال الطيران بسرعة ⁠وعلى علو منخفض.

وقال خبيران في الأسلحة إن ⁠نشر مثل هذه الصواريخ سيعزز بشكل كبير قدرات إيران ⁠الهجومية، و​يشكل تهديدا للقوات البحرية الأميركية في المنطقة.

وكشفت المصادر الستة أن ​المفاوضات مع الصين لشراء أنظمة الأسلحة الصاروخية بدأت قبل عامين على الأقل، لكنها تسارعت بشكل حاد بعد حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.