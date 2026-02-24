وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن الحادث أسفر عن مقتل الطيار ومساعده وشخصين آخرين على الأرض.

وأوضحت الوكالة: "تحطمت مروحية تابعة لوحدة الطيران في الجيش الإيراني صباح الثلاثاء في سوق الفاكهة والخضراوات بمدينة دارتشه في مقاطعة خميني شهر بمحافظة أصفهان، بسبب عطل فني".

وقالت إن الحادث أسفر عن مقتل الطيار ومساعده وبائعين اثنين من السوق.

وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات دولية عدة، في السنوات الأخيرة حوادث جوية عدة، ويشكو المسؤولون من صعوبة الحصول على قطع الغيار اللازمة لصيانة أسطولها الجوي المتقادم.

والخميس تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية، مما أسفر عن مقتل أحد الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها، خلال تدريب ليلي في محافظة همدان غرب البلاد، وفق ما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية.