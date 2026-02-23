وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 30 شخصاً فقدوا بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية السبت، خلال توجهه إلى اليونان وسط أحوال جوية سيئة.

وأكدت السلطات اليونانية انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة، فيما تواصلت عمليات البحث بواسطة أربعة زوارق للعثور على ناجين.

وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم أربعة قصر. وانطلق في 19 فبراير من مدينة طبرق الليبية، قبل أن يغرق على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت.

وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن العام الماضي شهد تدفقا متزايداً للمهاجرين من ليبيا باتجاه كريت، في محاولة للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط من البحر المتوسط، لمواجهة شبكات الاتجار وتهريب البشر، مشددة على ضرورة توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة للهجرة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.