وتبادل الشيخ عبد الله بن زايد مع عراقجي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وجرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في المزيد من الازدهار والاستقرار ، ويدعم السلام الإقليمي والدولي.