وأعقبت الفعالية سلسلة اجتماعات عقدها وفد القوى المدنية داخل مقر البرلمان الأوروبي ومقر حزب الشعب الأوروبي، شملت لقاءات مع نواب من دول أوروبية عدة، إضافة إلى منظمات ومراكز بحثية معنية بصنع السياسات داخل الاتحاد الأوروبي.

وقدم تحالف "صمود" خلال الفعالية واللقاءات شرحا حول تطورات الحرب في السودان، مشيرا إلى أنها تسببت في أكبر مأساة إنسانية في العالم حاليا، وشهدت انتهاكات واسعة تستوجب التحقيق والمساءلة.

وأكد التحالف أن النزاع في السودان لا يمكن حسمه عسكريا، مشددا على أن خارطة طريق "الرباعية" تمثل المسار الأنسب للتوصل إلى حل سلمي، مع ضرورة إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وبدء عملية سياسية شاملة تقود إلى استكمال مسار ثورة ديسمبر.

من جانبه، قال القيادي في تحالف "صمود" وممثل الوفد في الفعالية، خالد عمر يوسف، إن الاجتماعات تناولت ما وصفه بالدور الذي تقوم به عناصر النظام السابق، ممثلة في حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في تأجيج الصراع وإعاقة جهود السلام.

وشدد يوسف على أهمية تصنيف هذه الجماعة "منظومة إرهابية"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة من شأنها إضعاف قدرتها على إطالة أمد النزاع.

وأضاف: "سنواصل الجهد حتى نخمد نار الحرب في بلادنا، ولن يهدأ لنا بال حتى نرى السلام يعم كافة ربوعها، ونشهد عودة النازحين واللاجئين، وتتحقق العدالة في مواجهة المجرمين، وتخليص البلاد من كل مستبد يريد بها شرا".