وأوضحت الصحيفة أنه وكجزء من التعزيزات، وصلت طائرات نقل أميركية وأخرى مخصصة للتزود بالوقود إلى مطارات وموانئ إسرائيلية.

ودخلت حاملة الطائرات جيرالد فورد البحر المتوسط بعد عبورها مضيق جبل طارق، بحسب تقارير صادرة عن جهات تتعقب التحركات البحرية الأميركية، فيما لم تؤكد البحرية الأميركية رسميا موعد الرسو.

وتعرضت حيفا لأضرار كبيرة خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، مع إصابة عشرات جراء إطلاق الصواريخ، وتضرر منازل ومبان بلدية.

وتضم المدينة مقر البحرية الإسرائيلية وأكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد، التي استهدفت خلال الحرب، ما اضطرها إلى إغلاق جزئي ومؤقت لبعض المنشآت الثانوية، كما استُهدف ميناء حيفا، الذي سبق أن هددت إيران بضربه.

وكانت جيرالد فورد قد رست في جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط. ووفقا لمصادر عسكرية، تتواجد السفينة في خليج سودا للتزود بالإمدادات من القاعدة العسكرية الأميركية هناك.

ويأتي وصول الحاملة على خلفية التوترات المتزايدة في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برامج طهران النووية والصاروخية، حيث عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بشكل ملحوظ.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد طائرات نقل وتزويد بالوقود عسكرية أميركية في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد طهران بشن هجوم عسكري في حال فشل المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

ومن كريت، يمكن لحاملة الطائرات الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط في غضون يوم واحد.

وعلى مدى أسابيع، وسعت الولايات المتحدة ترسانتها في الشرق الأوسط، رغم وجودها العسكري الكبير بالفعل في المنطقة.

ويتمركز أكثر من 40 ألف عنصر عسكري في القواعد والموانئ، ومن المتوقع انضمام عدة آلاف آخرين مع وصول حاملة الطائرات فورد.