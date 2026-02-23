وقال نتنياهو: "إننا نمر بأيام معقدة، ونحن مستعدون لكل سيناريو. لقد أوضحت ونقلت رسالة للنظام الإيراني مفادها أنه إذا ارتكبوا الخطأ الذي قد يكون الأقسى في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".

وتابع نتنياهو: "هذا ليس وقت الجدال، في تلك الأيام، عشية عيد المساخر (البوريم)، تماما كما في هذا الوقت، يجب رص صفوف الشعب والوقوف كتفاً بكتف. أنا واثق في قوتنا وفي مقاتلينا ومقاتلاتنا".

كانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد أفادت في وقت سابق، الاثنين، برصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن رصد هذه الطائرات يأتي في إطار الحشد العسكري الأميركي الواسع في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قد أفاد في وقت سابق، الاثنين، بأن الوزارة أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السفارة الأميركية في بيروت.

وقال مسؤول في الخارجية، اشترط عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يزال يخطط للسفر إلى إسرائيل، إلا أن الجدول الزمني للزيارة عرضة للتغيير.