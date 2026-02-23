وأوضحت الصحيفة أن رصد هذه الطائرات يأتي في إطار الحشد العسكري الأميركي الواسع في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قد أفاد في وقت سابق، الاثنين، بأن الوزارة أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السفارة الأميركية في بيروت.

وقال مسؤول في الخارجية، اشترط عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يزال يخطط للسفر إلى إسرائيل، إلا أن الجدول الزمني للزيارة عرضة للتغيير.