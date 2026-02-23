وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في منصة " إكس": "في بقاعٍ قريبة وبعيدة من عالمنا العربي والإسلامي، يطلّ تيار الإخوان المسلمين ورفاقه مجددًا، ساعيًا إلى إعادة رصّ صفوفه مستغلا التناقضات والخلافات، ومحاولًا إعادة تسويق وصفات التزمّت والفتنة والعنف بثوبٍ جديد".

وتابع: "برامج إعادة الهيكلة والانفتاح والتسامح تتعرض لهجمةٍ مرتدة، فيما تحاول أصواتٌ من الماضي إحياء خطابٍ تجاوزه الزمن".

وأضاف قرقاش: "اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية تظلّ خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي".