وذكر بيان للمتحدث الرسمي ‌باسم ‌الرئاسة المصرية محمد الشناوي أن اللقاء شهد تأكيد السيسي على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال المتحدث إنه ومن جانبه، رحب ولي العهد السعودي بزيارة االسيسي، مؤكدا محورية العلاقات الراسخة بين البلدين، ومعربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح، أن اللقاء تناول "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلا عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، كما تم التشديد على رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وعلى أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين".

وذكر المتحدث أن اللقاء "تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي وقت سابق من الاثنين، توجه الرئيس المصري في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية.