وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء".

وأضاف المتحدث أن "هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".